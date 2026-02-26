В Алма-Ате загадочно отменили выступление олимпийского чемпиона Шайдорова

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров не примет участия в шоу «Показательные выступления звезд Олимпийских игр — 2026», которое пройдет в Алма-Ате 5 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ледового дворца, где должно состояться мероприятие.

В сообщении говорится, что Шайдоров не выступит «в связи с непредвиденными обстоятельствами». Точные причины его отсутствия не сообщаются.

Михаил Шайдоров стал вторым в истории Казахстана чемпионом зимних Олимпиад после лыжника Владимира Смирнова, который завоевал свое золото в далеком 1994 году. Фигурист занимал пятое место после короткой программы, но взлетел на вершину пьедестала, после того как грубые ошибки допустили главные фавориты соревнований, включая американца Илью Малинину.

Накануне в Астане прошла торжественная встреча олимпийцев. Михаилу Шайдорову и его российскому тренеру Алексею Урманову вручили ключи от трехкомнатных квартир в столице Казахстана. Занявшая десятое место экс-россиянка Софья Самоделкина получила в подарок однокомнатную квартиру.