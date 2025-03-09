В Amazon раскрыли пол нового Джеймса Бонда

Компания Amazon MGM Studios, которая теперь владеет правами на франшизу о Джеймсе Бонде, официально заявила, что в следующем фильме агент 007 останется мужчиной и, вероятно, будет британцем или гражданином страны Содружества. Об этом сообщает газета The Mail On Sunday со ссылкой на свои источники.

В одном из внутренних служебных документов Amazon было объявлено, что шпион не изменит свою национальность и что он должен быть исключительно мужского пола.

«Было столько неверных слухов о будущем Бонда. Джеймс Бонд по-прежнему будет британцем или выходцем из страны Содружества», — приводится в материале The Mail On Sunday.

После сделки, которая состоялась в феврале 2025 года, было принято решение сохранить пол и гражданство агента 007. Eon Productions, которая занималась продюсированием предыдущих фильмов о Бонде, передала Amazon права на франшизу за 770 миллионов фунтов стерлингов. Это вызвало тревогу у поклонников, которые боялись, что персонаж может измениться под влиянием современных тенденций, направленных на разнообразие и инклюзивность.

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