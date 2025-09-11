В Англии признали лучшим отмененный гол

В Английской премьер-лиге (АПЛ) болельщики признали лучшим голом месяца мяч 18-летнего полузащитника «Фулхэма» Джоша Кинга в матче с «Челси».

Парадокс заключается в том, что официально у «Фулхэма» забитых мячей в этом матче нет, команда проиграла со счетом 0:2, а гол Кинга был отменен. Ранее во время перехвата в центре поля арбитры зафиксировали фол после просмотра ВАР.

Позднее глава судейского корпуса АПЛ Говард Уэбб признал, что гол можно было засчитывать, поскольку не было явной причины звать арбитра к монитору.

«Фулхэм» включил отмененный гол Кинга в список для голосования, и он победил с фантастическим отрывом, набрав 83,1% голосов.

