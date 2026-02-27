В «Атланте» объяснили, почему Миранчук оказался на скамейке запасных в стартовом туре МЛС

Российский полузащитник американской «Атланты» Алексей Миранчук начал матч первого тура МЛС против «Цинциннати» (0:2) на скамейке запасных. В пресс-службе клуба объяснили ТАСС, почему было принято такое решение.

Россиянин появился на поле только на 73-й минуте, заменив Сабу Лобжанидзе. При этом к моменту выхода Миранчука счет в матче еще не был открыт.

«С Алексеем все в порядке. Он будет играть в стартовом составе. Он пропустил две последние предсезонные игры из-за нехватки сил. Это была наша первая игра в холодную погоду. Не было причин рисковать им», — пояснили в «Атланте».

30-летний Алексей Миранчук выступает за клуб МЛС с июля 2024 года. За это время россиянин провел за «Атланту» 98 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 19 передач.

Следующий матч «Атланта» проведет 28 февраля. Команда Миранчука сыграет в гостях с «Сан-Хосе Эртквейкс».

