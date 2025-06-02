В Азербайджане приостановили вещание «Матч ТВ»

Отмечается, что абоненты уже получили соответствующие уведомления. В них указывается, что телеканал не имел лицензии на вещание в стране и нарушал азербайджанский закон «О медиа».

Ранее сообщалось, что в Азербайджане заблокировали сайт российского телеканала «Царьград» из-за распространения якобы провокационной информации. В «Царьграде» заявили, что сайт работает в прежнем режиме.

Круглосуточный федеральный канал «Матч ТВ» входит «Газпром Медиа-Холдинг». В своем нынешнем виде он был запущен осенью 2015 года. «Матч ТВ» входит в список обязательных бесплатных каналов.

Ранее стало известно, новый совет директоров хоккейного клуба СКА отправил в отставку главного тренера команды Романа Ротенберга.