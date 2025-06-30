В «Балтике» остались довольны результатами жеребьевки Кубка России

В группе D Пути РПЛ «Балтике» достались в соперники ЦСКА, «Локомотив» и тольяттинский «Акрон».

Измайлов назвал жеребьевку нормальной. Он отметил, что с точки зрения логистики это удобно, когда в группе оказались две московские команды.

«Балтика» заняла первое место в Первой лиге и возвращается в РПЛ. ЦСКА в минувшем сезоне завоевал бронзовые медали и выиграл Кубок России, «Локомотив» финишировал в РПЛ на шестом месте, а «Акрон» — на девятом.

Некоторые клубы РПЛ выразили неудовольствие тем, что жеребьевка Кубка России не проводилась в прямом эфире, а представители команд не могли проконтролировать ее ход. Первым на эту тему высказалось московское «Динамо».

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о полных результатах жеребьевки Кубка России.