В «Балтике» остались довольны результатами жеребьевки Кубка России
Гендиректор «Балтики» Измайлов»: мы удовлетворены жеребьевкой Кубка России
Фото: [ФК «Балтика»]
Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов оценил результаты жеребьевки Кубка России.
В группе D Пути РПЛ «Балтике» достались в соперники ЦСКА, «Локомотив» и тольяттинский «Акрон».
Измайлов назвал жеребьевку нормальной. Он отметил, что с точки зрения логистики это удобно, когда в группе оказались две московские команды.
«Балтика» заняла первое место в Первой лиге и возвращается в РПЛ. ЦСКА в минувшем сезоне завоевал бронзовые медали и выиграл Кубок России, «Локомотив» финишировал в РПЛ на шестом месте, а «Акрон» — на девятом.
Некоторые клубы РПЛ выразили неудовольствие тем, что жеребьевка Кубка России не проводилась в прямом эфире, а представители команд не могли проконтролировать ее ход. Первым на эту тему высказалось московское «Динамо».
Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о полных результатах жеребьевки Кубка России.