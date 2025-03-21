В Барнауле отменили концерт Паши Техника

Концерт рэпера Павла Ивлева, более известного как Паша Техник, в Барнауле отменили. Об этом порталу amic.ru сообщил координатор общественного движения «Русская община» в Алтайском крае Роман Васильев. Выступление Техника должно было состояться 5 апреля 2025 года в клубе «Фараон».

Паша Техник, который прославился своим провокационным стилем и эпатажным поведением, стал объектом критики из-за неоднозначной репутации. Рэпер неоднократно попадал в скандалы, связанные с употреблением наркотических средств и алкоголя, а также имел проблемы с законом за пьяную езду за рулем автомобиля.

Как рассказал Васильев, отмена концерта в том числе вызвана «деструктивными текстами песен рэпера и его появлением в общественных местах в состоянии опьянения». По его словам, ранее «Русская община» обратилась в прокуратуру, Министерство культуры Алтайского края и мэрию Барнаула с просьбой не проводить концерт Техника.

«На концерты человек выходит непонятно под какими препаратами, под его влиянием могут оказаться лица младше 18 лет. Мы писали обращения, в которых указывали, что тексты данного артиста несут негатив, пропагандируют наркотики и алкоголь», — сказал Васильев.

Он подчеркнул, что «Русская община» не планирует отменять концерты других исполнителей, но продолжит мониторить афишу Барнаула и отслеживать приезжающих артистов. В случае, если артист окажет негативное влияние на молодежь, общественность обратится с просьбой об отмене мероприятий.

В прошлом году «Русская община» также добилась отмены концерта рэпера Ивана Минаева (Xolidayboy).

Ранее сообщалось, что Паша Техник сорвался и устроил дебош на глазах сына. Из-за этого жена рэпера вызвала полицию.