В «Барселоне» высказались о возможности возвращения Месси

На днях форвард «Интер Майами» побывал в Каталонии и посетил обновленный «Ноу Камп». Месси признался, что очень скучает по Барселоне и мечтает вернуться туда с семьей.

«Если проявление уважения сможет как-то компенсировать упущенное, это было бы правильно. Разговоры о возможном возвращении Месси в клуб в роли игрока сейчас неуместны», — приводит слова Лапорты издание Mundo Deportivo.

Лионель Месси выступал за «Барсу» с 2003 по 2021 год. Каталонцы из-за финансовых проблем не смогли предложить аргентинцу новый контракт, и тот перешел в ПСЖ. С лета 2023 года Месси выступает в МЛС за «Интер Майами». В октябре он продлил соглашение с американским клубом до конца 2028 года.

