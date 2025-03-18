В Болгарии провели минуту молчания в память об оказавшемся живым футболисте

Болгарский футбольный клуб «Арда» попал в курьезную ситуацию, почтив минутой молчания память своего бывшего игрока, который оказался жив.

В воскресенье, 16 марта, клуб «Арда» перед домашним матчем с «Левски» объявил минуту молчания в память о своем бывшем игроке Петко Ганчеве.

78-летний Ганчев оказался жив-здоров. Он немного опоздал к просмотру матча по телевидению и от случившемся узнал от супруги.

Клуб принес извинения Ганчеву и пожелал ему долгих лет жизни. В «Арде» объяснили, что были дезинформированы.

Матч между занимающей пятое место «Ардой» и идущим вторым в чемпионате Болгарии «Левски» завершился вничью — 1:1.

Ранее суперкомпьютер статистического портала Opta Sports подсчитал шансы команд на чемпионство в РПЛ.