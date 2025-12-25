В Бурунди футболист умер на поле из-за колдовского амулета

Нелепая трагедия произошла в Бурунди во время футбольного матча команд второго дивизиона «Ле Гепье дю Лак» и «Амасипири», сообщает Sport News Africa.

Полузащитник «Ле Гепье дю Лак» Игиранезе Эме Герик внезапно рухнул на поле, потеряв сознание. Футболист скончался при транспортировке в больницу. Согласно показаниям, причиной смерти могла стать монета-амулет, которую Герик держал во рту и случайно проглотил.

Отмечается, что в Бурунди широко распространена практика применения различных колдовских стимулов во время футбольных матчей.

Федерация футбола Бурунди выразила соболезнование в связи со смертью Герика, но более подробной информации о произошедшем не предоставила.

