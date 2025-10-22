В чемпионском параде «Мьельбю» участвовали тракторы: клуб представляет деревню с населением 1500 жителей

Несколько тракторов сопровождали автобус футбольного клуба «Мьельбю» во время чемпионского парада после победы в чемпионате Швеции.

Клуб представляет деревню Хеллевик с населением в 1500 жителей и впервые в истории добился такого успеха. Кроме победы футбольного клуба. в статье о Хеллевике в Википедии значится только упоминание о семи рыбаках, утонувших в октябре 1862 года.

«Мьельбю» долгое время выступал во втором по значимости шведском дивизионе, а в Аллсвенскан вернулся в 2019 году. В нынешнем сезоне команда завоевала титул за три тура до конца чемпионата, в 27 матчах «Мьельбю» набрал 66 очков.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость всего состава шведского чемпиона в €16,85 млн. Самый дорогой футболист команды — 23-летний Эллиот Струд (€2,5 млн), забивший в чемпионате семь мячей и отдавший пять передач.

