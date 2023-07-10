В Подмосковье для удобства жителей на шоссе изменился режим работы светофоров

Работники Центра безопасности дорожного движения Московской области активно борются с пробками на дорогах. Так, на двух трассах они изменили режим работы светофоров.

Центр регулярно мониторит ситуацию, отслеживает сигналы и пожелания жителей. Теперь удобнее стало в Раменском городском округе. Здесь по пути в сторону села Рыболово на Рязанском шоссе светофор заработал иначе — время заезда увеличено. Оптимизирована работа светофора и в Котельниках, где на Новоегорьевском шоссе пешеходы получили возможность более аккуратно и без нервотрепки переходить проезжую часть.

Всего в 2023 году движение будет оптимизировано на 300 участках.

Ранее мы сообщали, что в Мытищах возводится комфортабельный жилой комплекс.