В честь основания подмосковного Звенигорода работает вернисаж

Выставка художников из Москвы, Подмосковья и других регионов открыта в Звенигороде. Вернисаж посвящен дню рождения старинного подмосковного города, который в этом году исполняется 871 год.

Как отметила организатор вернисажа, руководитель творческого объединения «Артель» Анна Климова, на выставке собраны картины, запечатлевшие пейзажи Подмосковья, красивые виды русской деревни, церковные сюжеты. В выставке участвуют такие известные живописцы, как народный художник России Виктор Шилов и заслуженный художник России Андрей Алехин.

Закрытие выставки «Подмосковные вечера» состоится в пятницу накануне празднования дня города. На площадке вернисажа пройдет моноспектакль режиссера Натальи Васерваль «Любовь к нему я пронесла через всю жизнь...», посвященный легендарному «грустному клоуну» Леониду Енгибарову, выступят поэты литературного объединения.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Клину успешно завершают борьбу с борщевиком Сосновского.