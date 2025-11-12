В «Динамо» опровергли слухи об отставке Карпина

Пресс-служба московского «Динамо» опровергла информацию о возможной отставке Валерия Карпина во время паузы на матчи сборных.

Накануне журналист «СЭ» Константин Алексеев опубликовал сообщение о возможном увольнении специалиста. Он указал, что в «Динамо» недовольны результатами, качеством игры, обстановкой в раздевалке, а также некоторыми высказываниями Карпина, в которых клуб предстает не в лучшем свете.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подписал контракт с «Динамо» перед сезоном 2025/26. После первого круга РПЛ бело-голубые занимают только десятое место в турнирной таблице, набрав всего 17 очков.

Ранее «Спартак» сообщил об увольнении главного тренера Станковича. Временно руководить командой будет его помощник Вадим Романов.