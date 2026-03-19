В «Динамо» рассказали о состоянии Рикардо, получившего повреждение в игре со «Спартаком»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «Советским спортом» высказался о состоянии бразильского защитника Давида Рикардо, получившего повреждение в игре со «Спартаком».

18 марта «Динамо» уступило красно-белым в ответном поединке полуфинала пути РПЛ Кубка России со счетом 0:1, однако по сумме двух матчей (5:3) прошло в финал. Рикардо, проводивший лишь второй матч за бело-голубых, был одним из лучших в этом поединке.

«Видел в раздевалке, что у Рикардо повреждение, он получил очень серьезную ссадину в контактном столкновении. Сегодня он играл очень здорово. Надеюсь, что с «Зенитом» проявит себя так же», — сказал Пивоваров.

«Динамо» примет «Зенит» в матче 22-го тура РПЛ 22 марта. Бело-голубые начали весну с трех побед в РПЛ и выхода в финал пути РПЛ Кубка России.

Ранее гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов раскритиковал судейство в кубковом матче с «Зенитом». Петербуржцы забили единственный мяч с крайне спорного пенальти.