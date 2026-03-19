В Махачкале заявили о бессмысленности оспаривать липовый пенальти в игре с «Зенитом»

Генеральный директор махачкалинкого «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с ТАСС прокомментировал крайне спорный пенальти в ворота его команды в кубковом матче с «Зенитом».

В матче пути регионов Кубка России «Зенит» обыграл дагестанский клуб со счетом 1:0. Единственный мяч с 11-метрового забил Джон Дуран. Арбитр Павел Кукуян указал на точку после подсказки ВАР и видеопросмотра. Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков упал в штрафной гостей после того, как попал по ноге динамовцу Сослану Кагермазову.

«А смысл в экспертно-судейскую комиссию обращаться? Ну обратимся, сейчас пока не знаю, но такие пенальти давать... Я бы назвал его ВАРовским. Конечно, недовольны. Ребята вышли в экспериментальном составе, были молодые футболисты, много кто дебютировал, но «Зенит» не лучшую игру показал», — сказал Газизов.

«Зенит» в пяти весенних матчах пробил пять пенальти. В матче 21-го тура со «Спартаком» (2:0) петербуржцы оба мяча забили с 11-метровых ударов. В полуфинале пути регионов Кубка России «Зенит» и «Спартак» сыграют вновь.