В «Динамо» задумались о возвращении Смолова

«Динамо» может рассмотреть вопрос о приглашении Федора Смолова, если 36-летний форвард решит возобновить карьеру. Об этом РИА Новости заявил президент бело-голубых Павел Пивоваров.

Функционер отметил, что в настоящее время Смолов находится в нормальной форме, хотя и не играет за профессиональный клуб.

Минувший сезон Смолов провел в «Краснодаре», в составе которого стал чемпионом страны. Официально нападающий не объявлял о завершении карьеры. В начале апреля он допустил, что в следующем сезоне может понадобиться какому-то из российских клубов из-за ужесточения лимита на легионеров.

Смолов является воспитанником московского «Динамо». Он провел 157 матчей за бело-голубых во всех турнирах, забив 29 мячей. Также нападающий играл за «Краснодар», «Урал», «Анжи», «Локомотив», голландский «Фейеноорд» и испанскую «Сельту».

