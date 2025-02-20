В дом беременной Мишель Киган и ее мужа ворвались грабители

Семейная жизнь беременной Мишель Киган и ее мужа Марка Райта подверглась серьезному испытанию, пишет журнал The Voice. По информации источника, грабители ворвались в особняк Киган и Райта в Эссексе.

Как сообщает издание, в тот вечер супруги услышали звук разбившегося стекла и, почувствовав опасность, поспешили запереться в спальне. Грабители, испугавшись сигнализации, покинули дом через несколько минут. Мишель и Марк не пострадали, но этот инцидент оставил у них травмирующий опыт. После того как ситуация стабилизировалась, супруги дождались приезда полиции. Только после этого они смогли покинуть спальню.

Полицейские считают, что действия грабителей были спланированы, и предполагают, что за этим могли стоять профессиональные преступники.

По информации источников, камера видеонаблюдения зафиксировала проникновение незнакомцев в дом. Марк быстро отреагировал на визит «незваных гостей». Это и могло сыграть ключевую роль в предотвращении более серьезных последствий.

Мишель и Марк вместе уже более десяти лет. В 2015 году они сыграли свадьбу, а в декабре 2024 года актриса сообщила о своей беременности.

Пара приобрела особняк в 2019 году за 1,3 млн фунтов стерлингов (более 1,6 млн долларов). Дом включает в себя пять спален, бар, кинозал, сауну, современную кухню, тренажерный зал и даже поле для мини-футбола. В течение нескольких лет супруги проводили масштабные ремонты, превращая дом в идеальное место для жизни.

Сейчас Мишель завершает работу над седьмым сезоном популярного сериала «Нищеброды», после чего планирует взять паузу в карьере, чтобы сосредоточиться на материнстве.

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