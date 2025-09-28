В допинг-пробе российского лыжника Парфенова обнаружен мельдоний

Российский лыжник Андрей Парфенов, трехкратный чемпион страны, был уличен в использовании запрещенного вещества. Его команда «Лыжные гонки 47» официально подтвердила, что в допинг-пробе спортсмена обнаружен мельдоний.

Согласно заявлению пресс-службы команды в Telegram, концентрация вещества незначительно превышает допустимый предел. Организация инициировала внутреннее расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента, одновременно признавая, что по действующим антидопинговым правилам ответственность полностью лежит на спортсмене даже в случае непреднамеренного приема.

Сам Парфенов в приложенном обращении категорически отрицает сознательное применение мельдония. Лыжник заявил, что всегда тщательно контролировал питание и добавки, а положительная проба стала для него шоком. В настоящее время он пытается установить, каким образом запрещенная субстанция попала в его организм.

