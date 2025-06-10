Защитник ЦСКА второй год подряд стал MVP плей-офф Единой лиги ВТБ

Баскетболисты ЦСКА в 12-й раз стали победителями Единой лиги ВТБ, разгромив в шестом матче финала петербургский «Зенит» — 96:73.

Решающего преимущества армейцы добились в середине матча: вторую четверть они выиграли с разницей в 10 очков, а третью — в 11.

Самыми результативными игроками в составе армейцев стали Мело Тримбл (20 очков), Амат М`Бай (19) и Каспер Уэйр (16). У «Зенита» отличились Трент Фрэйзер (17) и Дуэйн Бэйкон (16).

Самым ценным игроком плей-офф второй год признан разыгрывающий защитник ЦСКА Мело Тримбл. Ранее не случалось такого, чтобы один и тот же игрок дважды подряд назывался MVP плей-офф.

За всю историю лиги лишь один игрок удостаивался этого титула дважды — защитник армейцев Милош Теодосич, но с перерывом в один год, в 2014 и 2016 годах.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о возможных трансферах в футбольном «Зените».