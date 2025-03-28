В Екатеринбурге «разлучили» Мизулину и SHAMAN

Неизвестные «разлучили» певца Ярослава Дронова (SHAMAN) с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной в Екатеринбурге. В местных чатах появились фотографии с поврежденной инсталляцией, которую установили у местного театра Драмы неделю назад.

Новый арт-объект призывал жителей уральского города «любить и создавать семьи». Именно такая фраза изображена на красном сердце, которое в руках держит картонная Мизулина.

Кроме того, сердце загорается в момент, когда SHAMAN «подкатывается» на специальном механизме к возлюбленной.

Напомним, Дронов и Мизулина официально объявили себя парой 9 марта. Ранее в соцсетях только ходили слухи, что знаменитости встречаются. Стоит отметить, что такая информация появилась задолго до развода артиста с женой Еленой Мартыновой.

Ранее сообщалось, что в МВД проводят проверку по факту порчи афиш с анонсом концерта SHAMAN в ХМАО. Накануне неизвестные испортили плакаты с изображением певца.