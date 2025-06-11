В Екатеринбурге торговец клубникой подстрелил тренера по хоккею на траве во время матча

В Екатеринбурге владелец палатки с клубникой подстрелил тренера клуба по хоккею на траве «Динамо-Электросталь» во время матча, рассказал телеграм-канал Sport Baza.

Торговая точка была установлена рядом со стадионом «Динамо», где проходил матч мужской Суперлиги между местным «Динамо-Строитель» и подмосковным «Динамо-Электросталь».

Продавцу клубники досаждали голуби. Он решил отогнать их радикальным способом — с помощью пневматической винтовки. Мужчина оказался неважным стрелком — одна из пуль попала в тренера подмосковной команды, который стоял на вышке и снимал игру на видео.

Тренер отделался синяком, правда, игру на время пришлось прервать. А вот незадачливый стрелок скрылся, его разыскивают правоохранители.

Что касается спортивного результата, хозяева победили со счетом 2:1.

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