Защита Гуфа не стала обжаловать избранные ему запреты по делу о дебоше в бане

Адвокат Алексея Долматова, более известного как Гуф, сообщил, что защита не будет подавать апелляцию на решение Наро-Фоминского городского суда, который ограничил некоторые действия рэпера в рамках дела о грабеже, произошедшем в бане в Апрелевке. Об этом рассказал ТАСС его защитник Сергей Жорин.

Согласно решению суда, Долматову разрешено пользоваться интернетом, вести творческую и гастрольную деятельность, а также участвовать в концертах, отметил адвокат.

Однако ему запрещено общаться с потерпевшим и свидетелями дела, а также посещать баню, где произошел инцидент с участием музыканта.

Жорин добавил, что защита не согласна с квалификацией преступления, в котором обвиняют Долматова, и планирует отстаивать его невиновность на стадии предварительного следствия.

Ранее сообщалось, что рэпера Гуфа сочли склонным к побегу и надели электронный браслет.