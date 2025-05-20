В Эстонии возмутились тем, что бывший тренер национальной сборной собрался работать в России

Этот факт вызвал возмущение в Эстонии. Президент Эстонского волейбольного союза, министр обороны Ханно Певкур заявил, что посоветовал бы Крецу не ехать в Россию. В местной прессе появился материал под заголовком «Двукратный лауреат титула „Лучший тренер Эстонии“ едет работать в Россию».

Георге Крецу возглавлял сборную Эстонии в 2014–2019 годах. При этом румынский специалист уже работал в России — с тем же «Белогорьем», а также с «Кузбассом». В последние годы Крецу трудился в Словении, Польше и Сербии.

«Белогорье» в нынешнем сезоне завоевало бронзовые медали в российской Суперлиге.

Ранее стало известно, какие страны выступают против возвращения российского футбола на международную арену.