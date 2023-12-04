В этом году 40 тысяч ребят посетили знаковые места Подмосковья и Москвы по соцсертификатам

В рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» с начала текущего года сорок тысяч учеников 5–9 классов Подмосковья совершили туристические поездки по региону по социальному сертификату. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма региона.