В этом году 40 тысяч ребят посетили знаковые места Подмосковья и Москвы по соцсертификатам
Фото: [Пресс-служба Министерства культуры и туризма МО]
В рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» с начала текущего года сорок тысяч учеников 5–9 классов Подмосковья совершили туристические поездки по региону по социальному сертификату. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма региона.
Отмечается, что наибольшей популярностью пользовалась Третьяковская галерея, где за этот год побывали с экскурсиями девятнадцать тысяч учащихся. А по опросам, проведенным среди школьников, в целом поездка понравилась 99% опрошенных, гостиница — 97%, экскурсионная программа — 95%.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил работников ДК «Молодежный» за творческое развитие детей.