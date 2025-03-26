В «Эвертоне» под запретом красный цвет: даже кетчуп на стадионе сделали синим

Футбольный клуб «Эвертон», базирующийся в Ливерпуле, отказывается от красного цвета, который ассоциируется с принципиальным соперником ФК «Ливерпуль», пишет Daily Express.

В клубе дошли до того, что на стадионе продают хотдоги с синим кетчупом. Синий — клубный цвет «Эвертона». Нужный цвет кетчупа достигается добавкой пищевого красителя Е133.

До этого в «Эвертоне» запрещали красные рождественские игрушки и отказывались от спонсорских контрактов с компаниями, в логотипах которых есть красный цвет.

«Эвертон» был основан в 1878 году, на 14 лет раньше, чем «Ливерпуль». Но в последние годы более успешны «красные». «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, тогда как «Эвертон» занимает только 15-е место. Тем не менее ливерпульское дерби всегда проходит в острой борьбе.

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