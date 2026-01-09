В Федерации шахмат России отреагировали на обращение ряда стран в CAS из-за допуска россиян

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин в разговоре с «Советским спортом» отреагировал на обращение в Спортивный арбитражный суд (CAS) ряда стран, возмущенных допуском Международной федерацией шахмат (ФИДЕ) российских и белорусских спортсменов.

5 января об обращении в CAS сообщила Норвежская федерация шахмат. Другими авторами совместной апелляции стали федерации Украины, Англии, Эстонии и Германии.

«Решение ФИДЕ никакой CAS уже не изменит. Тем более скоро оно будет подкреплено рекомендацией или нейтралитетом МОК. Дело в том, что санкции вводила сама ФИДЕ — она же их и сняла, так что логика совершенно очевидна. Поэтому не жду от этого обращения в CAS ничего плохого для нас», — сказал Смагин.

Он назвал обращение в суд бесполезным сотрясанием воздуха и предположил, что заявители хотят сколотить некоторую оппозицию перед будущими выборами президента ФИДЕ.

14 декабря Генеральная ассамблея ФИДЕ проголосовала за полное и частичное снятие санкций с российских и белорусских шахматистов. Так, на официальном сайте федерации в профилях спортсменов появились национальные флаги России и Белоруссии.

Ранее Европейская федерации тяжелой атлетики отобрала у Польши первенство Европы до 23 лет из-за того, что организаторы не могли гарантировать получение виз всеми спортсменами.