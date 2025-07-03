В финале Золотого кубка КОНКАКАФ сыграют США и Мексика

В США определились финалисты Золотого кубка КОНКАКАФ — Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна.

В решающем матче сыграют сборные США и Мексики.

Команда США, хозяева турнира, в полуфинале обыграла Гватемалу — 2:1. Еще в первым 15 минут дублем отметился полузащитник Диего Армандо Луна. Лишь на 80-й минуте 18-летний нападающий Ольжер Эскобар сумел сократить счет.

В другом матче Мексика с минимальным счетом одолела Гондурас. Единственный мяч забил нападающий английского «Фулхэма» Рауль Хименес. За мексиканскую сборную выступал защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес, который провел на поле все 90 минут.

Ранее на клубном чемпионате мира, проходящем в США, определились все пары четвертьфиналистов.