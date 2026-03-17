В Финляндии опровергли бойкот Кубка мира по хоккею из-за россиян

Глава Финского хоккейного союза Хейкки Хиетанен прокомментировал информацию о том, что Финляндия будет бойкотировать Кубок мира по хоккею 2028 года, если на турнир пригласят россиян. Слова функционера приводит издание Iltalehti.

Информацию о бойкоте турнира со стороны Чехии, Швеции и Финляндии распространил чешский журналист Роберт Рамба. Хиетанен указал, что это лишь предположение журналиста. Он указал, что организатором турнира является Национальная хоккейная лига, а с ней вопрос допуска россиян еще не обсуждался.

«Мы не считаем правильным их приглашать, но мы не являемся организующей стороной. С другой стороны, Международная федерация хоккея еще не приняла никаких решений относительно сезона 2027/28», — уточнил Хиетанен.

Предполагается, что в Кубке мира примут участие восемь команд. При этом комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что состав восьмерки еще не определен, как и не приятно решение по возможному участию сборной России.