В ФК «Оренбург» уволили сотрудника, так как он не хотел обедать вместе со всеми

Менеджера по работе с болельщиками ФК «Оренбург» Алексея Балдина уволили из-за отказа обедать в столовой, сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Проработавший в клубе 12 лет Балдин имел обыкновение на обед уезжать домой. В «Оренбурге» попросили сотрудника не покидать расположение клуба и обедать в столовой. Балдин не внял предупреждениям и продолжал отлучаться на домашние борщи и котлеты.

Тогда руководство клуба попросило Балдина уйти по-хорошему, и менеджер согласился написать заявление по собственному желанию.

Однако это не главная проблема уральского клуба. «Оренбург» замыкает турнирную таблицу в РПЛ, а от относительно безопасного 14-го места команду отделяет семь очков.

Ранее футболист «Локомотива» Алексей Батраков отверг подозрения в том, что он «зазвездился».