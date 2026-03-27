В футболе с 1 июля начнут действовать новые правила

С 1 июля в футболе начнут действовать новые правила судейства, одобренные Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB). Они будут обязательны к исполнению всеми национальными федерациями и будут использоваться на чемпионате мира в Америке.

В основном правила направлены на увеличение динамики игры. Так, вводится пятисекундный отчет при вбрасываниях из аута и вводе мяча при ударах от ворот. Если футболист будет затягивать время, мяч перейдет к сопернику.

На замену игрока отводится 10 секунд. Если заменяемый игрок не успевает за это время покинуть поле, то его сменщик может выйти не ранее, чем через минуту, при первой остановке игры.

Жестче будут регламентироваться «медицинские паузы». Если на поле появилась бригада врачей, то футболист, которому оказывали помощь, должен покинуть поле и появиться на нем не ранее, чем через минуту.

Также будут расширены полномочия ВАР. Теперь видеоассистенты рефери смогут вмешиваться и при эпизодах со вторыми желтыми карточками, и при назначении угловых.

