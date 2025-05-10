В Германии нашли мертвым скандального рэпера Xatar

В Кельне нашли тело ранее судимого за ограбление немецкого рэпера иранского происхождения Гивара Хаджабиа, более известного как Xatar. Об этом сообщило издание Deutschlandfunk со ссылкой на местную прокуратуру.

Отмечается, что тело музыканта обнаружили в квартире. Полиция начала проверку причин смерти. Известно, что следов насилия на теле не выявили.

Рэпер Xatar за свою карьеру стал одним из влиятельных музыкальных деятелей Германии, несмотря на скандальное прошлое. В 2010 году музыканта судили за участие в ограблении инкассаторской машины. В тюрьме он занялся творчеством, которое позволило ему построить карьеру рэпера.

Помимо музыкальной деятельности, Xatar занимался ювелирным бизнесом, а также являлся владельцем шашлычной и кальян-бара.

Как отметила Дюзен Теккал, Xatar активно отстаивал права национальных меньшинств в Германии. Он поддерживал инициативы езидов и курдов, в том числе организацию Our Bridge e.V., которая открыла детский дом для детей езидов в Ираке и Курдском автономном регионе.

Кроме того, Хаджаби выступал за борьбу за свободу в Иране. Режиссер Фатих Акин даже снял фильм о жизни и карьере музыканта под названием «Рейнгольд».

Ранее сообщалось, что американский рэпер Akon планирует дать концерт на «ЦСКА Арене» в Москве в августе.