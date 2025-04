Рэпер Akon выступит на «ЦСКА Арене» в Москве в августе

Ожидается, что Akon исполнит свои наиболее известные хиты — Smack That, Bananza и Right Now.

Ранее о том, что американский рэп-исполнитель устроит концерт в августе в Москве, сообщил телеграм-канал Mash. По информации источника, в российской столице Akon намерен прогуляться по знаменитым местам Москвы, а также посетить холдинг «Россети». Вместе с Тиамом в РФ приедет более 16 человек, включая команду и двух членов его семьи.

Akon является обладателем пяти премий. Он занимал первое место в главном мировом хит-параде Billboard Hot 100, а его треки входили в этот рейтинг 45 раз. Кроме того, рэпер сотрудничал с ведущими исполнителями хип-хопа и записал культовые дуэты с Эминемом, Снуп Доггом и 50 Cent.

В феврале в Москве выступил автор хита Rockstar, американский рэпер DaBaby (Джонатан Линдейл Кирк). Этот концерт музыкант планировал с 2022 года.

Ранее сообщалось, что американский рэпер Offset снова изменил дату своего выступления в Москве.