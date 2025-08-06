Скончался народный артист России Владимир Сафронов

Народный артист России Владимир Сафронов скончался в возрасте 84 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Малый театр.

По словам представителей этого культурного учреждения, смерть артиста наступила во вторник, 5 августа. Сафронов долгие годы играл в Малом театре и исполнил в нем около 60 ролей. Он также снимался в кинофильмах, работал ведущим в телепередачах. Помимо этого, он регулярно занимался преподавательской деятельностью. За его деятельность актер был удостоен звания народного артиста России.

«Прекрасный мастер, большой профессионал, педагог с огромным опытом преподавательской деятельности, Владимир Алексеевич навсегда останется в памяти многих и многих людей, с кем его связывала большая творческая жизнь», — указал микроблог.

Театр высказал искренние соболезнования всем родным и близким умершего.

Ранее сообщалось, что на 93-м году жизни в Тбилиси скончался один из самых ярких представителей грузинского и советского кинематографа — народный артист СССР Эльдар Николаевич Шенгелая. Он был удостоен ряда наград: звания народного артиста СССР, Государственной премии, премии имени Руставели, а также стал почетным гражданином Тбилиси.