В Госдуме дали совет Инстасамке, купившей ФК «Чертаново Медиа»

Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов в беседе с РИА Новости — Спорт прокомментировал новости о том, что Дарья Зотеева (Инстасамка) и ее супруг купили футбольный клуб «Чертаново Медиа».

Парламентарий считает, что люди, не разбирающиеся в спортивной сфере, способны ее загубить. По словам Хамитова, под угрозой оказывается даже самый удачный проект, даже если у представителей шоу-бизнеса были самые благие намерения.

«Все-таки, как мне кажется, каждый должен заниматься своим делом. Ведь футболисты не становятся владельцами музыкальных лейблов, хотя это тоже может быть весьма прибыльным бизнесом», — высказался депутат.

Депутат посоветовал Зотеевой вернуться к своему делу, как и всем из шоу-бизнеса, кто решил ввязаться в спортивные проекты с нуля.

Нашел Хамитов и плюсы. По его мнению, интерес к футболу людей разных профессий лишь подтверждает, что это самый доступный и демократичный вид спорта.

Напомним, что ФК «Чертаново-Медиа» был основан в 2024 году. Ставшая новой владелицей Инстасамка решила, что продвинет клуб на новый уровень.