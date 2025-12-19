В Госдуме отметили двуличие норвежского лыжника Клэбо

Олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Светлана Журова в интервью «ВсеПроСпорт» отреагировала на заявление знаменитого норвежского Йоханнеса Клэбо о допуске российских спортсменов.

Пятикратный олимпийский чемпион ранее заметил, что с удовольствием соревновался бы с русскими, но отстранение российских лыжников от международных соревнований он по-прежнему считает правильным.

Журова указала на двуличие норвежского чемпиона, поскольку Норвегия доминирует на международной арене без особой конкуренции при отсутствии россиян.

«Лучше бы Клэбо не говорил фразу, что он поддерживает отстранение россиян. Клэбо тем самым признался, что он подвластен политическому влиянию. Он политически ангажированный спортсмен. Прогиб Клэбо засчитан, но не перед нами, а перед норвежцами и Западом», — сказала Журова.

Ранее Клэбо говорил, что с удовольствием посмотрит, на что способен российский лыжник Савелий Коростелев, который допущен к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.