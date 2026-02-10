В Госдуме отреагировали на очередное русофобское высказывание Гашека

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «Советским спортом» высказался о словах бывшего чешского вратаря Доминика Гашека.

Экс-голкипер, в свою очередь, отреагировал на слова нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, который отметил, что без российской сборной Олимпиада не будет полноценной. Русофоб Гашек выразил удовлетворение, что ИИХФ не допустила россиян, а также в очередной раз обрушился на НХЛ. Он заявил, что лига занимается рекламой СВО, позволяя выступать в ней российским хоккеистам.

«Старик, похоже, выжил из ума — уже можно констатировать этот факт. Сложно что-то ему посоветовать, потому что все его последние выражения и поступки показывают, что ему нужна серьезная терапия; само это не пройдет. Ему главное — найти какой-то русский след, русские фамилии, и вот получается такая игра против. Поэтому даже сложно сконцентрироваться: причем здесь Кучеров? Причем здесь НХЛ вообще?» — сказал Свищев.

Он посоветовал Гашеку не соваться в политику, а лучше заняться приусадебным участком — цветами, рассадой, поскольку такое занятие хорошо успокаивает нервы.

