Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в интервью ОТР заявил , что уголовные преследования не остановят эмигрантов, объявленных иноагентами, от критики России. По его словам, единственный действенный рычаг влияния — финансовые ограничения, в частности заморозка их доходов от авторских отчислений в РФ.

Вассерман привел в пример Татьяну Лазареву*, чьи гонорары за старые выступления теперь аккумулируются на специальных счетах без возможности вывода за границу.

Он подчеркнул, что Госдума сделала максимум в рамках закона, а подобные меры эффективнее любых уголовных дел.

Депутат считает, что Запад совершает стратегическую ошибку, формируя представление о России по словам эмигрантов.

Вассерман пояснил, что нам даже выгодно — их оценки часто далеки от реальности, что приводит к ошибочным решениям. В пример он привел провальные санкции против российской элиты, которые не дали ожидаемого эффекта.

Ирония ситуации, по мнению Вассермана, в том, что чем больше беглые иноагенты искажают реальность, тем менее адекватными становятся действия Запада. Принимать их слова всерьез бессмысленно, но для нас такая дезинформация может быть полезной, заключил депутат.

Ранее Лазарева* не стала отказываться от слов об ударах ВСУ по России.

* признана иностранным агентом по решению Минюста РФ, внесена в список экстремистов и террористов Росинформониторингом.