Лазарева не стала отказываться от слов об ударах ВСУ по России

Телеведущая Татьяна Лазарева*, включенная в реестр иностранных агентов, вновь оказалась в центре скандала. В своем телеграм-канале она подтвердила искренность своих предыдущих высказываний, в которых выражала радость по поводу атак беспилотников ВСУ по территории России, включая Белгородскую область.

Слова Лазаревой о радости от атак ВСУ на РФ стали поводом для признания ее высказываний оправдывающими терроризм. Параллельно в московский суд уже поступило дело о ее уклонении от обязанностей, предусмотренных законом об иностранных агентах. Однако, несмотря на все нарушения и скандальные заявления, ведущая не стала отказываться от своих слов. Более того, она подтвердила их искренность.

«Когда он (интервьюер. — RT) у меня спросил, что я на самом деле чувствую, когда бомбы полетели в сторону Белгорода, я прислушалась к себе и абсолютно искренне ему ответила, что я чувствую... После этого в России меня признали оправдывающей терроризм», — заявила Лазарева.

Многие пользователи соцсетей осуждают подобную позицию, особенно на фоне регулярных обстрелов приграничных территорий с жертвами среди мирного населения.

Ранее сообщалось, что сбежавшую из России Татьяну Лазареву заочно арестовали.

* Признана иностранным агентом по решению Минюста РФ, внесена в список экстремистов и террористов Росинформониторингом.