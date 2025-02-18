По словам заместителя председателя Комитета нижней палаты парламента по экономической политике Михаила Делягина, после окончания военных действий возможно возвращение всех предателей из западных и российских звезд, отвернувшихся от нашей страны в сложные для нее времена. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что после начала СВО значительное количество западных артистов отказались от концертных туров по городам нашей страны и даже потребовали культурной отмены России. Напротив, некоторые и вовсе стали посещать Украину, чтобы показать свою позицию, как он поддерживает наших оппонентов.

По мнению парламентария, у тех, кто проявит большое желание посетить Россию, следует изучить бэкграунд. Если он посещал Незалежную и высказывался против нашей страны, то в этом случае ему въезд в Россию должен быть ограничен. Если же будет острая нужда посетить РФ, то должен будет принести публичные извинения, возможно, заплатить штрафы.

Он отметил, что иноагенты же имеют право вернуться домой. При этом они должны понимать, что любые противозаконные действия и выказывания в адрес своей страны, ее армии и властей, станут иметь конкретные последствия. При этом артисты, не позволявшие себе нелестных высказываний в адрес России, проблем с въездом иметь не будут.

Ранее сообщалось, что признаки возвращения Галкина и Пугачевой заметили в их подмосковном замке.