Признаки возвращения Галкина и Пугачевой заметили в их подмосковном замке

Жители деревни Грязь Московской области сообщили NEWS.ru, что в замке звездной четы Максима Галкина* и Аллы Пугачевой по вечерам есть признаки «жизни». Нередко там видят по вечерам включенный свет.

Активность в замке Грязь можно объяснить наличием прислуги или доверенных лиц, которые следят за роскошной недвижимостью. Однако кто именно там может проживать в отсутствие Галкина и Пугачевой неизвестно. Соседи предполагают, что артисты могли вернуться, но доказательств этому нет. Тем временем в особняке горит по вечерам свет, а в хозяйственных постройках замечали дым.

Соседи звезд также рассказали, что также готовят коллективную жалобу: собрано уже 59 подписей. Все из-за того, что в поселении начала течь из кранов ржавая вода. Случилось это после длительного отъезда из замка Пугачевой и Галкина.

Канал Mash недавно сообщал, что замок в деревне Грязь якобы готовят к продаже. На месте развернули разные работы: специалисты отмывают стены строения и забора, а борются со мхом и плесенью. Соседи при этом отметили, что не замечали зарослей на объекте.

Ранее в SHOT заявили, что подмосковный замок Галкина и Пугачевой разваливается на глазах.

*внесен Минюстом РФ в список иноагентов