В Госдуме предложили запретить продажу попкорна в кинотеатрах

Народный артист России Дмитрий Певцов выступил с резкой критикой сложившейся в кинотеатрах культуры потребления попкорна. Во время выступления перед студентами ВГИКа первый заместитель председателя думского комитета по культуре заявил, что процесс поедания пищи во время просмотра фильма является неприличным и чуждым традициям российского зрителя. Об этом сообщает NEWS.ru.

Певцов противопоставляет современную практику прежним временам, когда посещение кино считалось особым событием, не совместимым с перекусами. Свою позицию артист подкрепил свежим впечатлением от полета на самолете, где сосед пассивно смотрел фильм на планшете, постоянно отвлекаясь на еду и другие дела. Это наблюдение вызвало у Певцова вопрос — не обидно ли создателям кинокартин, когда их творчество становится фоном для бытовых ритуалов.

Однако главной причиной сохранения этой традиции депутат называет сугубо экономический интерес. Попкорн остается важной статьей дохода для владельцев кинотеатров, что делает его повсеместное распространение неизбежным.

По его словам, несмотря на эстетические и культурные возражения, в ближайшее время вряд ли стоит ожидать изменений в правилах поведения кинозала. Итогом сложившейся ситуации становится конфликт между художественным восприятием и коммерческой целесообразностью, где финансовые интересы пока одерживают верх над представлениями о должном отношении к кинематографу.

