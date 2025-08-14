Врачи случайно убили двухлетнего мальчика, доставая попкорн из его носа

В Бразилии трагический случай произошел в больнице города Гоятуба, штат Гояс: врачи, пытаясь извлечь попкорн из носа двухлетнего мальчика, случайно стали причиной его смерти, сообщило издание Daily Mail.

Родители привезли ребенка в больницу с инородным телом в носу — зерном кукурузы. Первоначально медики пытались достать его пинцетом, но безуспешно. После этого они решили использовать струю сжатого воздуха, чтобы вытолкнуть зерно наружу.

Однако данная процедура не принесла желаемого результата. Попкорн остался на месте, и у ребенка началась рвота. После приема препарата, снижающего газообразование, и нескольких часов наблюдения маленького пациента отпустили домой.

Впоследствии состояние мальчика резко ухудшилось. Родители вновь обратились за помощью, но у ребенка возникли серьезные проблемы с дыханием, что привело к летальному исходу.

Вскрытие показало, что легкое и желудок ребенка были разорваны. В связи с произошедшим было начато расследование по статье о непредумышленном убийстве.

