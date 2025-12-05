В Госдуме припомнили экс-украинке Лыскун сомнительные высказывания
Депутат Свищев: «Меня насторожили прежние высказывания Лыскун»
Фото: [World Aquatics]
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал Sport24 решение украинской прыгуньи в воду Софии Лыскун выступать за Россию.
Он отметил, что причины смены гражданства ему понятны: в России спортсменка может продолжить свой профессиональный рост.
В 2022 году Лыскун в интервью украинскому изданию называла россиян «какашками».
«Эти высказывания меня несколько настораживают. Но получение российского гражданства — процедура непростая. Она проходит проверку очень многих инстанций, а социальные сети в том числе тоже просматриваются и проверяются. Поэтому не надо трактовать здесь все однобоко и однозначно. Исходя из того, что сейчас я услышал, она лично прямо открыто так не заявляла», — сказал Свищев.
Он подчеркнул, что доверяет компетентным органам, которые проводили всестороннюю проверку спортсменки при смене гражданства.
София Лыскун заявила, что решила сменить гражданство из-за дискриминации по языковому признаку. Также уроженка Луганска отметила, что на Украине очень невысокий уровень тренеров, что не позволяет ей прогрессировать.