В Госдуме призвали Гуфа поработать в хосписе с целью исправления имиджа

По словам вице-спикера нижней палаты парламента Бориса Чернышова, скандальному рэперу Гуфу (Алексею Долматову) необходимо пройти полный курс лечения в реабилитационном центре, а не прерывать его ради концерта. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что не мешало бы рэперу и благотворительностью заняться.

По мнению парламентария, Гуфу стоит пожалеть собственное здоровье и собственное восприятие его фанатами.

Ранее сообщалось, что Гуф лег в рехаб в подмосковном Наро-Фоминске, чтобы избежать ареста за дебош в бане.