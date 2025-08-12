Сбежавшая из России Пугачева нашла как заработать за границей

Певица Алла Пугачева покидает Юрмалу на следующей неделе и возвращается на Кипр. Летние месяцы певица традиционно проводит в Прибалтике из-за комфортного климата — жара противопоказана при ее проблемах с сердцем и давлением. Однако как пишет KP.RU, в этом году отдых совместился с работой: Пугачева выступила на частной вечеринке латвийского бизнесмена.

Гонорар за выступление примадонны составил 150 тысяч евро — вдвое меньше ее привычных 350 тысяч. Звездные обозреватели связали такое снижение цены с удобством локации: певица избегает лишних перелетов и соглашается петь там, где находится. Строгие условия контракта запрещают публичную съемку — только для личного архива.

Несмотря на активность в музыкальных стримингах, новые и переизданные треки Пугачевой не входят даже в топ-100 российских чартов. Публику больше интересуют ее парики, изменения во внешности после косметологических процедур и проблемы с суставами, повлиявшие на походку. Заказчики за рубежом, впрочем, по-прежнему хотят слышать только советские хиты.

