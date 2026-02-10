В Госдуме призвали обязать страны-организаторов допускать всех спортсменов

В мире большого спорта зреет новый принципиальный вопрос: на ком лежит ответственность, если страна-хозяйка крупных соревнований отказывает в допуске спортсменам по политическим мотивам? Как заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова, международные федерации должны кардинально пересмотреть свои правила, превратив гарантии равного доступа в обязательное условие для всех претендентов на проведение турниров. Об этом сообщает радио Sputnik.

Смысл ее предложения заключается в том, чтобы сместить акцент с формального права организации на содержательные обязательства. Выбор места проведения часто делается за годы до старта, и за это время политическая обстановка может измениться. Однако, как подчеркивает Журова, сами соревнования не принадлежат принимающей стороне — она выступает лишь организатором, а значит, должна обеспечить честный и открытый для всех участников формат. Если страна не готова брать на себя такие гарантии из-за страха перед политическими рисками, ей, по логике чемпионки, не стоит и претендовать на статус хозяйки.

По ее словам, последствия такого подхода могли бы стать переломными для международного спорта. Это заставило бы федерации работать на опережение, оценивая не только инфраструктурный потенциал, но и политическую стабильность и готовность стран соблюдать принципы олимпийской хартии. Спортсмены же получили бы больше уверенности в том, что их многолетняя подготовка не будет перечеркнута внезапным решением организаторов.

Депутат подчеркнула, что право проводить крупнейшие старты будет неразрывно связано с обязанностью обеспечить нейтральную спортивную среду. Это предложение бросает вызов привычной практике, где турниры часто становятся заложниками политических амбиций, и напоминает, что в основе любого соревнования должны лежать не границы или паспорта, а принципы честной игры и равных возможностей.

