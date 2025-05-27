В Госдуме призвали составить список уклонистов среди звезд

Отечественный актер Глеб Калюжный отправился на срочную службу в армию. Он добровольно наведался в призывной пункт после того, как на него завели дело за уклонение от службы. Депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов оценил данную ситуацию. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, таких, как Калюжный, среди артистов, которые крайне неохотно готовы служить своей стране, весьма много. Более того, отправка звезд в элитные войска является большой ошибкой.

Парламентарий подчеркнул, что над актерским сообществом необходимо взять шефство и отследить, чтобы ни один артист мужского пола призывного возраста не смог избежать службы. Так, он предложит коллегам составить список звезд, не отдавшим долг стране.

Ранее сообщалось, что актер Глеб Калюжный ушел в армию после неудачной попытки уклониться.