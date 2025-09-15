Миф о тотальной изоляции России на международной арене не выдерживает никакой критики. Ярким доказательству этому служит грандиозный музыкальный конкурс «Интервидение-2025», масштабы которого говорят сами за себя. Об этом заявил председатель ЛДПР и депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Об этом сообщает NEWS.ru.

Политик пояснил, что нынешний год небогат на культурные события мирового уровня, способные сравниться с «Интервидением» по своему размаху и значимости для международного сообщества. Этот проект является одним из наиболее мощных и наглядно демонстрирует, что Россия продолжает активно участвовать в глобальных культурных процессах.

По его словам, проведение такого крупного события вопреки всем политическим сложностям подрывает основной нарратив о закрытости страны. Оно служит мостом для диалога и взаимопонимания, подчеркивая высокую ценность российской культуры для всего мира.

Парламентарий подчеркнул, что успешная реализация «Интервидения-2025» становится не просто культурным достижением, но и весомым геополитическим аргументом, подтверждающим открытость России и ее востребованность в качестве центра притяжения для творческих сил со всей планеты.

Ранее организаторы раскрыли, кто закроет список участников «Интервидения–2025».