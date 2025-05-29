В Госдуме рассказали, как Овечкин может помочь в возвращении пива на стадионы

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в интервью «Советскому спорту» рассказал , как знаменитый нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может поспособствовать возвращению пива на стадионы.

Свищев сообщил, что он хочет пригласить хоккеиста на круглый стол по этому вопросу, который пройдет 9 июня. Он хочет попросить Овечкина рассказать, как на Западе относятся к пиву во время спортивных мероприятиях.

Парламентарий отметил, что видел Овечкина с банкой пива во время чествования.

«Овечкин может быть лидером общественного мнения, способный поменять мнение многих чиновников, которые до сих пор не определились касательно пива на стадионах», — подчеркнул Свищев.

Александр Овечкин приехал в Москву, после того как «Вашингтон» завершил сезон в НХЛ, вылетев во втором раунде Кубка Стэнли. 27 мая семья Овечкиных отметила пятилетие сына Ильи. Сам Александр исполнил на мероприятии песню «Матушка».