В Госдуме рассказали, как Овечкин может помочь в возвращении пива на стадионы
Депутат Свищев: Овечкин может изменить мнение чиновников о пиве на стадионах
Фото: [ХК «Вашингтон Кэпиталз»]
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в интервью «Советскому спорту» рассказал, как знаменитый нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может поспособствовать возвращению пива на стадионы.
Свищев сообщил, что он хочет пригласить хоккеиста на круглый стол по этому вопросу, который пройдет 9 июня. Он хочет попросить Овечкина рассказать, как на Западе относятся к пиву во время спортивных мероприятиях.
Парламентарий отметил, что видел Овечкина с банкой пива во время чествования.
«Овечкин может быть лидером общественного мнения, способный поменять мнение многих чиновников, которые до сих пор не определились касательно пива на стадионах», — подчеркнул Свищев.
Александр Овечкин приехал в Москву, после того как «Вашингтон» завершил сезон в НХЛ, вылетев во втором раунде Кубка Стэнли. 27 мая семья Овечкиных отметила пятилетие сына Ильи. Сам Александр исполнил на мероприятии песню «Матушка».